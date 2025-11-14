Фото:
Пятеро нижегородцев предстанут перед судом за стрельбу по автобусу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По его данным, завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, двое из которых несовершеннолетние. Они обвиняются в хулиганстве, совершённом с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
По данным следствия, инцидент произошёл 29 июня 2025 года на площади Советской. Двое обвиняемых открыли стрельбу из газобаллонного пневматического оружия по маршрутному автобусу, в салоне которого находился знакомый им 17-летний юноша.
После выстрелов трое других фигурантов зашли в автобус, чтобы запугать пострадавшего и других пассажиров. В результате нападения молодой человек получил телесные повреждения, квалифицированные как лёгкий вред здоровью.
Личности всех участников были оперативно установлены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и УФСБ России по Нижегородской области. По решению суда четверо обвиняемых были заключены под стражу, один — помещён под домашний арест.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК завел дело на мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде.
