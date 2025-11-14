Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 ноября 2025 16:05Уголовное дело возбудили после проверки в Кстовской ЦРБ
14 ноября 2025 15:48Последствия пожара на свалке у Московского шоссе ликвидируют до сих пор
14 ноября 2025 15:16Пятеро нижегородцев предстанут перед судом за стрельбу по автобусу
14 ноября 2025 13:52Четыре автомобиля столкнулись на Белинке в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 13:39Мужчина погиб на пожаре из-за сигареты в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 11:40Посетителю бара на улице Касьянова в Нижнем Новгороде проломили голову
14 ноября 2025 11:03Виновника смертельного ДТП на проспекте на Ленина осудят в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 10:23Что сказал Глеб Никитин о ночной атаке БПЛА в Нижегородской области
14 ноября 2025 07:40Украинский беспилотник сбили этой ночью в Нижегородской области
13 ноября 2025 19:42Дело о халатности завели после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова
Происшествия

Пятеро нижегородцев предстанут перед судом за стрельбу по автобусу

14 ноября 2025 15:16 Происшествия
Пятеро нижегородцев предстанут перед судом за стрельбу по автобусу

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области, архив

Пятеро нижегородцев предстанут перед судом за стрельбу по автобусу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. 

По его данным, завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, двое из которых несовершеннолетние. Они обвиняются в хулиганстве, совершённом с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошёл 29 июня 2025 года на площади Советской. Двое обвиняемых открыли стрельбу из газобаллонного пневматического оружия по маршрутному автобусу, в салоне которого находился знакомый им 17-летний юноша. 

После выстрелов трое других фигурантов зашли в автобус, чтобы запугать пострадавшего и других пассажиров. В результате нападения молодой человек получил телесные повреждения, квалифицированные как лёгкий вред здоровью.

Личности всех участников были оперативно установлены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и УФСБ России по Нижегородской области. По решению суда четверо обвиняемых были заключены под стражу, один — помещён под домашний арест.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК завел дело на мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СК Суд Хулиганство
Поделиться:
Новости по теме
01 ноября 2025 07:00Жителя Дзержинска осудят за стрельбу по прохожему
27 октября 2025 18:37Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео
10 октября 2025 15:43Троих напавших на подростков мужчин осудят в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных