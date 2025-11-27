Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Происшествия

ОПГ из Нижегородской области присваивала себе выплаты участников СВО

27 ноября 2025 12:50 Происшествия
ОПГ из Нижегородской области присваивала себе выплаты участников СВО

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области пресечена деятельность межрегиональных организованных преступных групп, которые незаконно присваивали денежные выплаты, предназначенные участникам специальной военной операции. Расследование ведёт первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год восемь жителей области создали преступную схему с целью хищения средств, положенных военнослужащим. Фигуранты оформляли фиктивные браки с участниками СВО, а также получали доверенности на управление их финансами. Таким образом им удалось незаконно завладеть более чем 4 млн рублей.

Один из обвиняемых, как полагают следователи, совершил еще ряд преступлений. В августе 2024 года он обманом убедил знакомого продать долю в квартире, а вырученные средства присвоил. Затем склонил мужчину к заключению фиктивного брака со своей падчерицей, чтобы получить доступ к его выплатам как участника СВО. После этого, опасаясь разоблачения, злоумышленник передал мужчине спиртосодержащую жидкость, отравленную метанолом. В результате пострадавший и ещё четверо человек, находившихся с ним, скончались от отравления.

В рамках расследования задержаны семь подозреваемых. Суд избрал в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства преступлений, включая возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области получила 13 лет тюрьмы за мошенничество с выплатами по инвалидности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Деньги Мошенничество СВО
