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Происшествия

68-летний мужчина утонул в Чкаловске

02 июля 2026 11:10 Происшествия
68-летний мужчина утонул в Чкаловске

Фото: Александр Воложанин

В Чкаловске утонул 68-летний мужчина. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия случилась 1 июля на реке Санахта.

Очевидцы увидели в воде мужчину и достали его.

Он был без сознания и вскоре скончался на берегу до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Отметим, что также 1 июля на Сортировочном озере в Канавинском районе матросы-спасатели вытащили из воды 39-летнего мужчину. От госпитализации он отказался.

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Теги:
МЧС Утонувшие Чкаловск
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