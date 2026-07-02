68-летний мужчина утонул в Чкаловске Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Чкаловске утонул 68-летний мужчина. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия случилась 1 июля на реке Санахта.

Очевидцы увидели в воде мужчину и достали его.

Он был без сознания и вскоре скончался на берегу до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Отметим, что также 1 июля на Сортировочном озере в Канавинском районе матросы-спасатели вытащили из воды 39-летнего мужчину. От госпитализации он отказался.