Госдолг Нижегородской области снизился на 3% до 209,9 млрд рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Объем государственного долга Нижегородской области на 1 июля 2026 года составил 209,94 млрд рублей.

Согласно данным регионального минфина, по сравнению с началом года долговая нагрузка сократилась.

На 1 января 2026 года показатель достигал 216,47 млрд рублей. Таким образом, за шесть месяцев он уменьшился на 6,53 млрд рублей, то есть примерно на 3%.

Наибольшую долю в структуре обязательств занимают федеральные бюджетные кредиты — 118,51 млрд рублей, или 56,4% от общего объема. С начала года их сумма снизилась на 11,44 млрд рублей.

Задолженность по кредитам коммерческих банков на 1 июля составила 64,5 млрд рублей. Это 30,7% всей суммы долга. По сравнению с 1 января показатель вырос на 8,9 млрд рублей.

Объем государственных ценных бумаг, напротив, сократился с 29,5 млрд до 25,5 млрд рублей. Снижение составило 4 млрд рублей. Их доля в структуре долга — 12,2%.

Государственные гарантии занимают наименьшую часть обязательств — 1,43 млрд рублей, или 0,7%. С начала года их объем увеличился на 13,9 млн рублей.

Согласно сводному отчету, в первом полугодии регион привлек 64,22 млрд рублей заемных средств и погасил 70,75 млрд рублей. Это позволило сократить общий объем государственного внутреннего долга до 209,94 млрд рублей.

По прогнозу областного минфина, к 1 января 2027 года размер госдолга может составить 230,55 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области списали 4,9 млрд рублей бюджетных кредитов.