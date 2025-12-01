Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 декабря 2025 09:58Зуб динозавра продают за 12 млн в Нижнем Новгороде: что думает эксперт
01 декабря 2025 08:00Нижегородский театр оперы и балеты взял три номинации на премии "Онегин"
30 ноября 2025 21:40Нижегородцев предостерегли от покупок билетов на фейковых сайтах
30 ноября 2025 10:13Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню "Наш сосед"
29 ноября 2025 17:34Евгений Люлин: "Обещания важно выполнять, особенно если ты даешь их детям"
29 ноября 2025 11:09Нижегородская область получила 24 награды на Международной туристической премии
28 ноября 2025 12:38Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы
28 ноября 2025 12:00Госэкспертиза одобрила доработанный проект по сохранению Дома Штерновой
27 ноября 2025 17:30Создатели сериала "Ландыши" держат интригу с главным героем во втором сезоне
27 ноября 2025 14:33Коромыслову башню нижегородского кремля отреставрируют в 2026 году
Культура и отдых

Зуб динозавра продают за 12 млн в Нижнем Новгороде: что думает эксперт

01 декабря 2025 09:58 Культура и отдых
Зуб динозавра продают за 12 млн в Нижнем Новгороде: что думает эксперт

Фото: "Авито"

Зуб динозавра выставлен на продажу в Нижнем Новгороде за 12 млн рублей. Объявление появилось на специализированной интернет-платформе. 

"Зуб сохранил детали, по которым легко считать его прошлую природу: вытянутый, слегка изогнутый профиль, продольные ребра, характерные для доисторических хищников", - сообщил продавец.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за экспертным мнением к гендиректору Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрию Филиппову. Он ознакомился с фотографиями в объявлении и заключил:

"Предмет идентифицирован как зуб, однако его статус окаменелости и видовая принадлежность могут быть установлены только при физическом контакте. Что касается потенциальной ценности, то, как известно, выставить любой товар за любую цену можно, весь вопрос в покупателе.

Напомним, что в августе 2025 года археологи нашли коренной зуб молодого шерстистого мамонта в Почаинском овраге.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Археология История Торговля
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 16:22Эксперты не нашли артефактов на месте будущей Триумфальной арки в Канавине
16 августа 2025 13:4090 погребений муромы исследовали археологи в Вачском районе
15 августа 2025 18:12Советский одеколон обнаружили под полом Нижегородской ярмарки
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных