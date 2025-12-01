Зуб динозавра продают за 12 млн в Нижнем Новгороде: что думает эксперт Культура и отдых

Фото: "Авито"

Зуб динозавра выставлен на продажу в Нижнем Новгороде за 12 млн рублей. Объявление появилось на специализированной интернет-платформе.

"Зуб сохранил детали, по которым легко считать его прошлую природу: вытянутый, слегка изогнутый профиль, продольные ребра, характерные для доисторических хищников", - сообщил продавец.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за экспертным мнением к гендиректору Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрию Филиппову. Он ознакомился с фотографиями в объявлении и заключил:

"Предмет идентифицирован как зуб, однако его статус окаменелости и видовая принадлежность могут быть установлены только при физическом контакте. Что касается потенциальной ценности, то, как известно, выставить любой товар за любую цену можно, весь вопрос в покупателе.

Напомним, что в августе 2025 года археологи нашли коренной зуб молодого шерстистого мамонта в Почаинском овраге.