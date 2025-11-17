Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Гигантского сома обнаружили нижегородские дайверы в глубинах Оки

17 ноября 2025 09:44
Гигантского сома обнаружили нижегородские дайверы в глубинах Оки

Фото: vk.ru/superlexa_club

Огромного сома обнаружили в водах реки Ока нижегородские дайверы. Уникальные кадры были опубликовал в социальных сетях блогер SuperLexa.

По словам дайверов, рыба поразила своими размерами и внушительным видом. Длина рыбы достигала приблизительно одного метра.

Сом — один из самых крупных хищников, обитающих в пресных водах России. Эти представители семейства сомовых способны достигать внушительной длины и массы, вызывая восхищение и уважение как у профессиональных рыбаков, так и у обычных наблюдателей.

Сомы ведут скрытный образ жизни: днём предпочитают прятаться в глубоких ямах, под корягами или в подводной растительности, а на охоту выходят преимущественно ночью. Именно поэтому подобные встречи с ними — большая редкость.

Ранее нижегородские дайверы обнаружили деревянный мост и пещеры обнаружили на дне нижегородской Тосканки. 

Теги:
Водоёмы Ока Рыболовство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных