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Общество

Ограничения действуют на трех федеральных трассах в Нижегородской области

20 июля 2026 14:17 Общество
Ограничения действуют на трех федеральных трассах в Нижегородской области

Фото: "Яндекс Карты"

В Нижегородской области на участках федеральных автодорог с 20 по 26 июля действуют ограничения движения в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы направлены на приведение в нормативное состояние дорожного покрытия, искусственных сооружений и объектов инфраструктуры. Водителей призывают быть внимательными в местах проведения ремонта, соблюдать требования дорожных знаков, снижать скорость и следовать временным схемам движения.

На трассе М-7 «Волга» на обходе Нижнего Новгорода (км 415+200 — км 429+450) выполняются работы по устройству слоев износа. На участке км 423 — км 429 в сторону Казани проводится фрезерование и укладка покрытия. Проезжая часть сужена, движение организовано по свободной полосе. Максимальная скорость — 50 км/ч.

Еще один участок ремонта на М-7 расположен в Лысковском округе — км 498+000 — км 507+000. Здесь также выполняется устройство слоев износа. В местах работ действует ограничение движения: проезжая часть сужена, на двухполосных участках возможен реверс. Разрешенная скорость — 40−50 км/ч.

На трассе Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» ограничения действуют на нескольких участках.

На 21-м километре (мост через реку Кудьма, поселок Дружный, Нижний Новгород) проводятся планово-предупредительные работы. Проезд по мосту организован по суженной проезжей части — по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость — 40 км/ч.

На участке км 40+000 — км 46+000 в Дальнеконстантиновском округе продолжается капремонт с расширением дороги. Движение организовано по двум полосам, возможен выезд спецтехники. Скорость ограничена до 40−50 км/ч.

На 118-м километре Р-158 (мост через реку Теша, городской округ Арзамас) также идут планово-предупредительные работы. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении по суженной проезжей части. Максимальная скорость — 40 км/ч.

На участке км 125+000 — км 138+100 в Шатковском округе мероприятия по замене верхнего слоя покрытия в 2026 году выполнены досрочно. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

На трассе Р-177 «Поветлужье» в муниципальном округе Семеновский продолжается плановый ремонт дороги на участках км 74+812 — км 103+800 и км 103+080 — км 113+600. Работы ведутся на отрезке км 94 — км 113. Проезжая часть сужена, на отдельных участках возможен реверс. Максимальная скорость — 40−50 км/ч.

На 115+203 км трассы Р-177 (мост через реку Люнда, деревня Боковая, муниципальный округ Семеновский) продолжается капитальный ремонт искусственного сооружения. Движение организовано по временной дороге рядом с мостом. Скорость ограничена до 30 км/ч.

Еще один участок с ограничениями находится на 123+746 км Р-177 (мост через реку Зимара, Воскресенский муниципальный округ). Проезд по сооружению организован в реверсивном режиме, максимальная разрешенная скорость — 30 км/ч.

В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» напоминают автомобилистам о необходимости заранее снижать скорость перед ремонтными участками и соблюдать правила движения.

Ранее мы рассказывали, что капремонт двух мостов на Р-177 в Нижегородской области завершат в 2026 году.

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Теги:
М-7 Ремонт дорог ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"
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