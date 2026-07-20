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Общество

Никитин поблагодарил нижегородцев за человечность во время топливного кризиса

20 июля 2026 11:38 Общество
Никитин поблагодарил нижегородцев за человечность во время топливного кризиса

Фото: Глеб Никитин/ MAX

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил жителей региона, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов за помощь во время напряженной ситуации с топливом на прошлой неделе.

«Хочу сказать спасибо нижегородцам, вы поддерживали операторов на заправках, помогали друг другу и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты», — написал Никитин в своем MAX-канале.

По словам главы региона, на 66 автозаправочных станциях в Нижнем Новгороде и Дзержинске без выходных работали более 400 волонтеров. Они помогали автомобилистам ориентироваться по четности и нечетности госномеров, регулировали потоки машин, а также передавали информацию о наличии топлива и очередях для интерактивной карты.

Никитин также отметил работу сотрудников полиции, которые обеспечивали порядок и регулировали дорожную обстановку у АЗС.

«Продолжаем контролировать ситуацию», — подчеркнул губернатор.

Напомним, на прошлой неделе в регионе заработала онлайн-карта по наличию топлива на АЗС. Уже в выходные очереди на заправках стали в разы меньше. Утром 20 июля корреспондент НИА «Нижний Новгород», проезжая по верхней части города, заметил полное отсутствие очередей. При этом бензин в наличии.

Сообщалось также, что систему продажи топлива по QR-кодам в регионе пока не вводят.

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Теги:
Бензин Глеб Никитин Топливо и энергетика
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