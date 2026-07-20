69 кг некачественной молочки изъяли в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

С января по июль 2026 года Роспотребнадзор по Нижегородской области проверил около 2600 образцов молока, кефира, творога и другой молочной продукции.

По данным надзорного ведомства, из 776 проб 2,3% оказались с отклонениями по доле жира, влаги и белка. На подлинность товара и отсутствие в нем растительных жиров было проверено 313 проб, 9 из которых показали несоответствие требованиям. По микробиологическим показаниям отклонения были выявлены в 29 пробах.

Ни в одной из проб не было обнаружено содержание нитратов, пестицидов, солей тяжелых металлов, а также ГМО-компанентов.

Тем не менее, по результатам проверки из розничных сетей пришлось изъять 24 партии молочной продукции, не отвечающей нормам. Суммарный вес забракованных партий составил 60,3 кг.

Ранее сообщалось, что владелица «Mola Mola» назвала возможную причину отравления посетителей.