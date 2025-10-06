Три года в заточении: нижегородского моряка спасли из украинского плена Общество

Один из четверых нижегородцев, освобождённых на прошлой неделе из украинского плена, оказался моряком — членом экипажа гражданского судна, задержанного в порту Одессы в 2022 году. Об этом пишет "Коммерсантъ-Приволжье".

После начала специальной военной операции нижегородец был арестован украинскими властями и впоследствии приговорён к лишению свободы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Из всех освобождённых жителей Нижегородской области именно он провёл в заключении больше всего времени — почти три года.

О возвращении граждан рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, встреча с освобождёнными сопровождалась сильными эмоциями.

"Невозможно описать, с каким облегчением и слезами на глазах люди шли нам навстречу. Многие из них пережили угрозы, давление, изоляцию — но не сломались. Их стойкость, вера в справедливость и уверенность в том, что Россия не оставит своих, вдохновляют и напоминают, ради чего мы ежедневно работаем", — подчеркнула Москалькова.

Ранее сообщалось, что еще один житель Нижегородской области был возвращен домой из плена на Украине.