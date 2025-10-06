Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2025 13:58Нижегородскую ГИС для управления градостроительством представили в Совфеде
06 октября 2025 13:46Почти 30 кг запрещенного зерна пытались ввезти в Нижегородскую область
06 октября 2025 13:15Три года в заточении: нижегородского моряка спасли из украинского плена
06 октября 2025 12:49Нижегородцам напомнили порядок действий при атаке вражеских дронов
06 октября 2025 12:39Жителей Нижегородской области пригласили на форум "Креативный код. Россия"
06 октября 2025 12:286,4 тысячи человек с "серыми" зарплатами выявили в Нижегородской области
06 октября 2025 12:18Рекордное число дипфейков выявили в России с начала года
06 октября 2025 12:10Вместе ради семьи: в Нижнем Новгороде учатся предотвращать социальное сиротство
06 октября 2025 11:50Проезды на Березовской и Клюева отремонтировали благодаря соцучастковым
06 октября 2025 11:24Власти ищут подрядчика для строительства корпуса школы №103 в Верхних Печерах
Общество

Три года в заточении: нижегородского моряка спасли из украинского плена

06 октября 2025 13:15 Общество
Три года в заточении: нижегородского моряка спасли из украинского плена

Один из четверых нижегородцев, освобождённых на прошлой неделе из украинского плена, оказался моряком — членом экипажа гражданского судна, задержанного в порту Одессы в 2022 году. Об этом пишет "Коммерсантъ-Приволжье".

После начала специальной военной операции нижегородец был арестован украинскими властями и впоследствии приговорён к лишению свободы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Из всех освобождённых жителей Нижегородской области именно он провёл в заключении больше всего времени — почти три года.

О возвращении граждан рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, встреча с освобождёнными сопровождалась сильными эмоциями.

"Невозможно описать, с каким облегчением и слезами на глазах люди шли нам навстречу. Многие из них пережили угрозы, давление, изоляцию — но не сломались. Их стойкость, вера в справедливость и уверенность в том, что Россия не оставит своих, вдохновляют и напоминают, ради чего мы ежедневно работаем", — подчеркнула Москалькова.

Ранее сообщалось, что еще один житель Нижегородской области был возвращен домой из плена на Украине.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные СВО Уполномоченный по правам человека
Поделиться:
Новости по теме
30 сентября 2025 13:24Захар Прилепин предупредил о долгом пути к Победе
25 июля 2025 09:20Еще четверо нижегородцев вернутся домой после обмена пленными
05 июля 2025 12:48Еще двоих нижегородцев вызволили из украинского плена
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных