Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
26 апреля 2017 12:06  [15] Реверсивное движение вводится на ряде дорог Нижегородской области с 27 апреля в связи с ремонтом
26 апреля 2017 11:54  [39] И.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров обсудил с белорусским районом-побратимом вопросы ЖКХ
26 апреля 2017 11:11  [53] ГУ МЧС планирует наградить школьника из Выксы Нижегородской области за спасение утопающего
26 апреля 2017 10:33  [113] Нижегородская администрация планирует ввести маршрут "Бурнаковка – Цветы" вместо частного маршрута №72
26 апреля 2017 10:21  [704] Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги восемь участков под ИЖС
26 апреля 2017 09:33  [125] "Эксперты: улица Рождественская рискует остаться без весенне-летних фестивалей" – анонс газеты "Нижегородский Рабочий"
26 апреля 2017 09:27  [95] Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге
26 апреля 2017 09:24  [98] Нижегородская администрация и горожане планируют высадить более 700 деревьев весной 2017 года
25 апреля 2017 19:12  [499] Разработчик презентовал комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода
25 апреля 2017 18:48  [1984] Нижегородская администрация планирует провести конкурсы на новые частные маршруты в мае 2017 года
Общество

Нижегородская администрация планирует ввести маршрут "Бурнаковка – Цветы" вместо частного маршрута №72

26 апреля 2017 10:33  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует отменить частный маршрут №72. Об этом в ходе презентации комплексной транспортной схему (КТС) сообщил консультант отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта горадминистрации Кирилл Быков сообщил 25 апреля 2017 года.

Ранее, напомним, сообщалось о планируемой отмене 25 коммерческих маршрутов. Маршрут №72 станет 26-м. Вместо него дептранс планирует запустить новый частный маршрут: мкрн. Бурнаковский, ул. Куйбышева, Московский вокзал, пл. Минина, пл. Свободы, пл. Советская, ул. Сахарова, мкрн. "Цветы".

Напомним также, что изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять планируется отменить. Проект новой маршрутной схемы с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph