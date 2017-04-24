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Политика

ЗС НО отклонило законопроект о равенстве парламентских партий в СМИ

27 апреля 2017 14:30  [107] Политика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области отклонило законопроект о равенстве парламентских партий в СМИ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 27 апреля 2017 года.

Проект закона, инициированного фракциями КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", членам комитета представил вице-спикер Владислав Егоров (фракция КПРФ). Напомним, в качестве основных принципов законопроекта отмечается "распространение информации о деятельности каждой партии в равном объеме, в одинаковой форме и одинаковым способом; публичность госконтроля за освещением деятельности партий, а также творческую независимость и профессиональную самостоятельность редакций СМИ при освещении". Речь идет о государственных и муниципальных СМИ.

На заседании профильного комитета по этому вопросу 20 апреля решения принято не было. Юридические службы оценили законопроект как противоречащий федеральному законодательству. Как тогда отметил Егоров, в настоящее время равный доступ к освещению своей деятельности парламентские партии имеют только на телеканале ННТВ, при этом непонятно, какой подход используется при информировании о деятельности партий. Законопроект предполагает установление единого подхода к освещению.

С позицией юристов инициаторы законопроекта не согласились. Так, Владислав Егоров выразил уверенность в том, что федеральный закон нельзя трактовать так однозначно. "В нем не говорится о том, что освещать деятельность партий можно только на одном канале. Речь идет о хотя бы одном канале. В законе говорится о том, что органы госвласти и МСУ должны оказывать поддержку парламентским партиям путем обеспечения доступа к государственным и муниципальным СМИ", - сказал Егоров.

Как отметил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Владислав Атмахов, партии должны получить равные условия гарантии доступа к СМИ, если "мы хотим видеть нормальное демократическое общество".

"В наших интересах побуждать каналы к созданию программ, действительно дающих равный доступ партиям, как то дебаты или ток-шоу. В данном случае ссылки на федеральный закон формальны", - отметила депутат Галина Клочкова (фракция "Справедливая Россия").

"Я разделяю ваше мнение, но у нас имеются отрицательные мнения юридических служб, поэтому решение комитета — законопроект отклонить", - сказал председатель профильного комитета Дмитрий Малухин ("Единая Россия").

За законопроект проголосовали восемь депутатов, против - 35.

Напомним, что от вышеназванных партий в Заксобрание в сентябре 2016 года избрались девять человек: четверо – от КПРФ, трое – от ЛДПР, двое – от "Справедливой России". Контрольный пакет мандатов в региональном парламенте у "Единой России" - 41 мандат из 50.

Напомним также, что дотационными из облбюджета являются телекомпания "ННТВ", информагентство "Время Н", газеты "Нижегородские новости", "Нижегородская правда", "Новое дело", "Земля нижегородская" и газета на татарском языке "Туган як". Планируется, что они, за исключением ННТВ, войдут в единый холдинг.

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