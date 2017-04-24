Максим Межевов избран главой МСУ Шатковского района Нижегородской области Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Максим Межевов избран главой МСУ Шатковского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород " сообщили в региональном министерстве внутренней политики.



Сегодня, 28 апреля 2017 года, в Шатковском районе состоялось заседание Земского собрания по вопросу избрания главы МСУ. На рассмотрение депутатов конкурсная комиссия предложила две кандидатуры: действующего главы администрации Максима Межевова и директора ФОКа "Атлант" Евгения Ковыляева. На заседании присутствовали 18 депутатов из 22, которые единогласно проголосовали за назначение Межевова на пост главы района.



Напомним, что 21 марта были досрочно прекращены полномочия главы Шатковского района Алексея Нестерова из-за отставки по собственному желанию. В связи с досрочной отставкой в муниципалитете состоится переход на одноглавую систему управления. Принципиальное отличие одноглавой системы от двуглавой – при двуглавой глава района одновременно является и председателем представительного органа (Земского собрания); при новой системе он будет совмещать должности главы МСУ и главы администрации, при этом ни председателем, ни депутатом уже не будет.



Ранее сообщалось, что переход на одноглавую систему управления в связи с истечением в 2017 году срока полномочий действующих глав муниципальных образований планируется в Ковернинском районе, г. Первомайск и г. Шахунья. 13 апреля ожидался переход Арзамаса на одноглавую систему. Однако ни за одну из предложенных кандидатур не было отдано большинства голосов депутатов, в связи с чем мэра города так и не избрали.



СПРАВКА:

Максим Николаевич Межевов родился 2 февраля 1976 года в р.п.Шатки Горьковской области. В 2008 году закончил ННГУ по специализации "Государственное управление и местное самоуправление ". Трудовую деятельность начал в 1995 году в Государственной налоговой инспекции по Шатковскому району. В 2005 году Межевов назначен заместителем главы администрации Шатковского района по экономическим вопросам и бюджетным отношениям. В 2010 году был избран главой администрации Шатковского района. Женат, воспитывает двоих детей.