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Политика

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко затруднилась спрогнозировать реакцию руководства "ЕР" на свое избрание

21 июня 2017 13:40  [644] Политика
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко затруднилась спрогнозировать реакцию руководства "Единой России" на свое избрание.

После утверждения итогов тайного голосования на заседании Гордумы 21 июня 2017 года Солонченко ответила на вопросы журналистов.

Она отметила, что город, "конечно, мог ждать бесконечно и получить главой города, например, коммуниста". "Я ничего против КПРФ не имею, но депутаты жестко выразили позицию – нужно избрать главу сегодня и не нарушать регламент. Отмечу, что без поддержки губернатора я бы не приняла такого решения", - отметила Солонченко.

Журналисты поинтересовались у главы Нижнего Новгорода, не может ли получиться конфликта между президиумом и местным отделением "Единой России" в связи с принятым решением.

"Я не знаю, какой может быть реакция партийного руководства. Есть Устав партии, в рамках устава я сделала то, что положено, местная конференция была проведена. Отмечу: согласовывается не кандидатура. Утверждается протокол конференции, и он до сегодняшнего дня утвержден не был", - подчеркнула она.

СМИ также спросили Солонченко, что она имела в виду, когда говорила, что в случае избрания узнает о себе много нового. "Это всегда происходит. На кого у нас уголовные дела еще не заведены?", - ответила глава.

Елизавета Солонченко также подчеркнула, что ее некорректно назвать первой женщиной - главой города. "Была в нашей истории Клавдия Зимина (с февраля 1929 года по середину 1930 года, - прим. НИА "Нижний Новгород"), которая реализовала чудесные проекты: Зеленый город, водопроводы. Важно, не первая или вторая. Женщины - это хорошо для города, так как они умеют слышать и могут дать нормальный хозяйственный подход, как в доме", - считает глава Нижнего Новгорода.

Напомним, в ноябре 2014 года СК начал проверку в отношении Олега Сорокина, который на тот момент был главой Нижнего Новгорода. Следствие полагало, что в 2011-2012 годах горадминистрация провела аукционы на развитие застроенной территории в Нижегородском районе Нижнего Новгорода и об аренде 14 земельных участков в Нижегородской области. По результатам аукционов договоры заключены с ООО "РегионИнвест52" и ООО "Инградстрой". Следствие считало, что данные компании были аффилированы родственникам Сорокина. Однако в июне 2015 года в возбуждении уголовного дела было отказано. При этом главой города после выборов депутатов в 2015 году Сорокин уже не стал.

В декабре 2016 года оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о наличии у семьи главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина квартир в США. Комментируя эту информацию, Карнилин отмечал, что он в разводе с марта 2015 года, а квартиры принадлежат бывшей жене. В феврале 2017 года прокуратура сообщила, что не выявила недостоверных сведений в словах Ивана Карнилина о недвижимости в США. Однако Карнилин в мае все же подал в отставку, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич назвал его уход закономерным и связал его именно с антикоррупционными проверками.

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