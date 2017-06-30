Экс-глава администрации Арзамаса Нижегородской области Игорь Киселев назначен советником гендиректора АПЗ Политика

Игорь Киселев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Экс-глава администрации Арзамаса Нижегородской области Игорь Киселев назначен советником гендиректора Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель Гордумы Арзамаса Игорь Плотичкин.



Согласно предоставленной информации, Киселев назначен советником гендиректора по развитию инженерной инфраструктуры. Как уточнили информагентству в пресс-службе предприятия, Киселев был назначен в начале июня 2017 года.



Напомним, в октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не намерен. Для перехода города на одноглавую систему в январе 2017 года ушла в отставку глава города Татьяна Парусова. Она претендовала на пост единого мэра, но не была допущена конкурсной комиссией до итогового голосования депутатов.



В мае 2017 года Арзамас перешел на одноглавую систему управления: главой города-главой администрации был избран Михаил Мухин, председателем Гордумы – Игорь Плотичкин. Игорь Киселев, согласно Уставу города, при переходе на одноглавую систему покинул свой пост.



Главой администрации Киселев был избран 16 ноября 2015 года. Его кандидатуру поддержали тогда все 25 депутатов Думы.



Напомним также, что Арзамасский приборостроительный завод возглавляет депутат Заксобрания Нижегородской области, председатель комитета ЗС НО по экономике и промышленности Олег Лавричев.