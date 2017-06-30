Нижегородский дептранс откроет с 5 июля "горячую линию" по изменениям в маршрутной сети Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода с 5 июля 2017 года откроет "горячую линию" по изменениям в маршрутной сети. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы горадминистрации Сергей Миронов после оперативного совещания 4 июля.



Он отметил, что переход на новые частные маршруты – "вопрос непростой, и у горожан могут возникнуть сложности".



"Если у жителей возникнут вопросы по новой схеме, по тому, как добраться из одного места в другое – просим звонить по телефону: (831)430-40-40. Он начнет работу с завтрашнего дня", - рассказал Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что департамент транспорта проведет "горячую линию" по вопросам транспортной схемы 9 июня, однако тогда она была отменена.



Напомним, что 12 июля 2016 года и.о. главы администрации Сергей Миронов подписал постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в течение 2016-2017 годов запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.



В течение года документ претерпевал изменения, и по данным на июль 2017 года планируется ввести 23 новых частных маршрута, а отменить – 26: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115. Результаты первых конкурсов на новые маршруты будут известны 10 июля 2017 года. Эти конкурсы в арбитражном суде сейчас оспаривают восемь частных перевозчиков.