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Общество

Нижегородская канатная дорога приостановила работу с утра 6 июля из-за погодных условий

06 июля 2017 13:01  [106] Общество
Нижегородская канатная дорога

Нижегородская канатная дорога

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Нижегородская канатная дорога приостановила работу с утра 6 июля 2017 года в связи с погодными условиями. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в офисе ОАО "НКД".

Согласно информации, сегодня в связи с погодными условиями канатная дорога Нижний Новгород – Бор не начинала работу (по расписанию "канатка" начинает ходить с 06:45). По данным на 12:50 движение не возобновилось.

"Прогнозировать, когда начнёт работать канатная дорога, нельзя. Это зависит от погодных условий, в частности, от ветра", - сообщили в офисе компании.

Как сообщалось ранее, 6 июля из-за непогоды в Нижнем Новгороде затоплен ряд улиц. Утром в связи с подтоплением рельс на ул. Гордеевская было парализовано движение трамваев №№6 и 7. Кроме того, по данным на 10:00 в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 50 обращений от жителей о последствиях дождя: подтоплении проезжей части и дворов, поваленных деревьях.

Напомним также, что МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля.

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