Жители пожаловались на массовую гибель голубей в Советском районе Нижнего Новгорода 22 ноября

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Массовая гибель голубей произошла в районе пл. Советской в Нижнем Новгороде 22 ноября 2017 года. Об этом говорится в заявке в диспетчерскую службу регионального министерства экологии.
Согласно информации, падеж произошел после 11:00 около цветочных киосков.
"В районе 11-12 часов дня произошел неожиданный падеж большого количества голубей, которых постоянно кормили на этом участке площади бабушки и мамочки с детьми. Трупики птиц лежат на асфальте и газонах, несколько самостоятельно убрали работники киосков", - говорится в сообщении.
Заявитель попросил провести проверку по факту гибели птиц.
В ответе минэкологии говорится, что заявка передана в региональный госветнадзор
Напомним, две жалобы на массовую гибель птиц в районах Нижнего Новгорода поступили в минэкологии региона 1 сентября 2017 года. Тогда исследования Госветслужбы региона не выявили опасных для человека заболеваний у мертвых синиц.
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