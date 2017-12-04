Источники финансирования проекта создания нацпарка в регионе не определены, - минэкологии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Источники финансирования проекта создания национального парка в регионе не определены, - об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии региона 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, в настоящее время министерство завершило разработку технического задания на оказание услуг по подготовке комплекта материалов и документов, необходимых для создания национального парка в Нижегородской области.

Срок оказания услуг, согласно техническому заданию, от момента сбора исходной информации о территориях, планируемых к включению в состав особо охраняемой природной территории, до момента утверждения минприроды России положения о национальном парке, занимает не менее 2-2,5 лет.

"Вместе с тем, до настоящего времени не решен вопрос об источниках финансирования, так как национальный парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения и функции по его созданию относятся к полномочиям Российской Федерации. Субъекты РФ при этом вправе осуществлять только софинансирование данных расходов", - говорится в сообщении.



Напомним, в мае 2017 года Нижегородское минэкологии сообщало о планах по разработке экономического обоснования создания нацпарка в 2017 году.



В облбюджете 2017 года было заложено 3 млн рублей на создание нацпарка на базе Пустынского заказника и парка "Воскресенское Поветлужье".



Напомним также, в декабре 2015 года минприроды РФ сообщало, что уже одобрило предложения правительства Нижегородской области о создании такого национального парка.