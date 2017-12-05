ООО "Зоозащита-НН" отмечает прирост пристроенных животных почти в восемь раз за четыре года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Зоозащита-НН" отмечает прирост пристроенных животных почти в восемь раз по сравнению с началом работы центра в 2014 году. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 5 декабря 2017 года.

Замдиректора фонда помощи бездомным животным "Сострадание-НН" (входит в ООО "Зоозащита-НН") Ксения Антонова рассказала, что в самом начале деятельности центра (с апреля 2014 года, - прим. НИА "Нижний Новгород") пристраивалось 10-12 животных в месяц, а в 2017 году из приюта забирают около 80 животных в месяц. Всего за 2017 год порядка 500 собак и 100 кошек обрели новый дом. "За год работы приют посетили представители Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России, которые перенимали наш опыт по программам стерилизации и устройства животных в добрые руки", - сообщила она.

"Особо отмечу, что все собаки в "Зоозащите-НН" перед выпуском в среду обитания проходят тестирование у кинологов, немотивированно агрессивных животных назад в места обитания не выпускают, они остаются в приюте и передаются на охрану. Случаи агрессии со стороны привитых собак являются единичными. Поэтому могу с уверенностью сказать, что все гуляющие собаки адекватны и дружелюбны. Отмечу, что в среднем по России 80% - это укусы домашних собак и только 20% бездомных", - сказал директор центра "Зоозащита-НН" Владимир Гройсман.

Также в рамках программы "Уроки сострадания" в приюте регулярно проходят занятия с кинологами и волонтерами для детей и взрослых, которые направлены на гуманное отношение к домашним животным, раскрывают тонкости воспитания питомцев из приюта и азы их социальной адаптации.

Как сообщалось ранее, в августе 2017 года в приюте для бездомных животных (Бурнаковский проезд, 16) открылась тренировочная площадка для собак. Площадка размером 450 кв м имеет 125 зрительских мест. Первый полноценный приют для брошенных и безнадзорных животных благотворительного фонда "Сострадание-НН" начал работу в декабре 2016 года.

ООО "Зоозащита-НН" также занимается отловом безнадзорных животных в Нижнем Новгороде с 2014 года. Сообщается, что с начала 2018 года все собаки в Нижнем Новгороде, которые ранее были привиты, будут ревакцинированы против бешенства.