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Экономика

Нижегородская Дума согласовала выделение 43,6 млн рублей трем МП для предупреждения банкротства

13 декабря 2017 12:20  [76] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала выделение 43,6 млн рублей трем муниципальным предприятиям МП в целях предупреждения банкротства. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Решение Гордумы предусматривает увеличение доходной и расходной частей бюджета 2017 года на 2,2 млрд рублей – до 29,6 млрд рублей и 32,8 млрд рублей соответственно. Размер дефицита остается прежним - 3,2 млрд рублей.

Согласно документу, 43,6 млн рублей планируется направить муниципальным предприятиям "Коммунальное хозяйство", "Дорожник", "РЭД Автозаводского района" "в целях частичного возмещения затрат, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности". Напомним, ранее департамент экономики оценил как высокую вероятность банкротства 8 из 18 МП Нижнего Новгорода.

Кроме того, 8,8 млн рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 16 млн рублей – субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров, 20,9 млн рублей – на содержание и ремонт МКД, обслуживаемых МП "Городская управляющая компания", 5 млн рублей – субсидия "банно-оздоровительным предприятиям", 4,7 млн рублей – для проведения экспертизы по строительству дублера пр.Гагарина, 2,2 млн рублей – на оплату питания в детских садах, 600 тысяч рублей – на устранение деформаций автомобильных дорог в Зеленом городе в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив.

При этом 9,5 млн рублей снимается со статей расходов по закупке товаров для обеспечения муниципальных нужд, 11,5 млн рублей – с реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (РАСЦО), 16,8 млн рублей – с процентных платежей по муниципальному долгу.

За проект бюджета проголосовали 36 депутатов, двое – против, трое - не голосовали.

Напомним, что сегодня Дума Нижнего Новгорода также приняла бюджет на 2018 год.

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