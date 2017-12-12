Профильный комитет ЗС НО одобрил корректировку параметров соглашений облправительства с четырьмя инвесторами Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области одобрил корректировку параметров соглашений регионального правительства с четырьмя инвесторами. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 13 декабря 2017 года.



Речь, в частности, идет о заключении дополнительных соглашений правительства Нижегородской области с ООО "А.С. и Палитра", ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", ЗАО "Управление отходами-НН" и ООО "Даниели Волга".



Так, инвестиции по проекту "А.С. и Палитра" (производство флизелиновых обоев в Дзержинске) возрастают с 1,39 млрд рублей до 1,492 млрд рублей, число рабочих мест увеличивается со 169 до 173, бюджетный эффект уменьшается с 84,3 млн рублей до 60,7 млн рублей, размер налоговых льгот уменьшается с 83,7 млн рублей до 67,8 млн рублей. При этом льготы по налогу на прибыль исключаются.



Объем инвестиций в проект "Сен-Гобен" (производство гипсокартона в Павловском районе) увеличивается с 3,09 млрд рублей до 3,285 млрд рублей, количество созданных рабочих мест уменьшается со 118 до 95, бюджетный эффект снижается с 1 млрд рублей до 191 млн рублей, льготы по налогу на прибыль уменьшается со 145 млн рублей до 122 млн рублей.



Льготы по налогу на имущество для ЗАО "Управление отходами-НН" (проект строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО в Смольковском сельсовете Городецкого района) продляются до 2020 года. Общая сумма господдержки уменьшается с 55 млн рублей до 34 млн рублей. Льгота по налогу на прибыль и безвозмездное пользование земельным участком исключаются. Бюджетный эффект уменьшается с 48 млн рублей до 20 млн рублей. Инвестиции возрастают с 529 млн рублей до 620 млн рублей. Число рабочих мест увеличивается со 100 до 120.



Что касается допсоглашения с ООО "Даниели Волга" (машиностроительный завод по производству металлургического оборудования), льготы по налогу на имущество увеличиваются с 76 млн рублей до 114,5 млн рублей. Льготы по налогу на прибыль, установленные в сумме 22,7 млн рублей, исключаются. Бюджетный эффект за период действия инвестиционного соглашения уменьшается с 76,4 млн рублей до 29,3 млн рублей. Размер инвестиций возрастает с 1 млрд рублей до 1,9 млрд рублей. Количество рабочих мест увеличивается со 150 до 210.



Законопроекты, касающиеся каждого из допсоглашений, рекомендованы к принятию в двух чтениях.