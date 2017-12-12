Последние новости рубрики Бизнес
13 декабря 2017 13:24  [73] "ЛУКОЙЛ" завершил модернизацию Кстовской нефтебазы в Нижегородской области
13 декабря 2017 13:21  [96] Профильный комитет ЗС НО одобрил корректировку параметров соглашений облправительства с четырьмя инвесторами
13 декабря 2017 12:33  [129] Комитет по экономике одобрил предоставление льгот ГАЗу при реализации II этапа проекта производства "ГАЗели Next"
12 декабря 2017 17:56  [212] "Т Плюс" заявила о планах по развитию бизнеса в трех районах заречной части Нижнего Новгорода
12 декабря 2017 17:47  [149] Сбербанк с DocDoc.ru и Медскан запустили пилотный проект в области телемедицины
12 декабря 2017 14:06  [278] Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода предложила повысить штрафы за незаконную торговлю
12 декабря 2017 13:18  [259] Возможность получения заказов из интернет-гипермаркета AliExpress появилась в розничной сети "Ростелекома"
12 декабря 2017 11:53  [192] Нижегородский НБД-Банк ожидает роста прибыли и кредитного портфеля по итогам 2017 года
11 декабря 2017 17:55  [199] Десять первокурсников ННГУ стали победителями стипендиальной программы "Альфа-Шанс"
11 декабря 2017 17:43  [290] Альфа-Банк запустил благотворительный сервис для предпринимателей в интернет-банке "Альфа-Бизнес онлайн"
Бизнес

Профильный комитет ЗС НО одобрил корректировку параметров соглашений облправительства с четырьмя инвесторами

13 декабря 2017 13:21  [96] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области одобрил корректировку параметров соглашений регионального правительства с четырьмя инвесторами. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 13 декабря 2017 года.

Речь, в частности, идет о заключении дополнительных соглашений правительства Нижегородской области с ООО "А.С. и Палитра", ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", ЗАО "Управление отходами-НН" и ООО "Даниели Волга".

Так, инвестиции по проекту "А.С. и Палитра" (производство флизелиновых обоев в Дзержинске) возрастают с 1,39 млрд рублей до 1,492 млрд рублей, число рабочих мест увеличивается со 169 до 173, бюджетный эффект уменьшается с 84,3 млн рублей до 60,7 млн рублей, размер налоговых льгот уменьшается с 83,7 млн рублей до 67,8 млн рублей. При этом льготы по налогу на прибыль исключаются.

Объем инвестиций в проект "Сен-Гобен" (производство гипсокартона в Павловском районе) увеличивается с 3,09 млрд рублей до 3,285 млрд рублей, количество созданных рабочих мест уменьшается со 118 до 95, бюджетный эффект снижается с 1 млрд рублей до 191 млн рублей, льготы по налогу на прибыль уменьшается со 145 млн рублей до 122 млн рублей.

Льготы по налогу на имущество для ЗАО "Управление отходами-НН" (проект строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО в Смольковском сельсовете Городецкого района) продляются до 2020 года. Общая сумма господдержки уменьшается с 55 млн рублей до 34 млн рублей. Льгота по налогу на прибыль и безвозмездное пользование земельным участком исключаются. Бюджетный эффект уменьшается с 48 млн рублей до 20 млн рублей. Инвестиции возрастают с 529 млн рублей до 620 млн рублей. Число рабочих мест увеличивается со 100 до 120.

Что касается допсоглашения с ООО "Даниели Волга" (машиностроительный завод по производству металлургического оборудования), льготы по налогу на имущество увеличиваются с 76 млн рублей до 114,5 млн рублей. Льготы по налогу на прибыль, установленные в сумме 22,7 млн рублей, исключаются. Бюджетный эффект за период действия инвестиционного соглашения уменьшается с 76,4 млн рублей до 29,3 млн рублей. Размер инвестиций возрастает с 1 млрд рублей до 1,9 млрд рублей. Количество рабочих мест увеличивается со 150 до 210.

Законопроекты, касающиеся каждого из допсоглашений, рекомендованы к принятию в двух чтениях.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph