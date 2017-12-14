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Общество

Нижегородский дептранс предупредил водителей о работе эвакуаторов в дни новогодних праздников

15 декабря 2017 17:30  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода предупредил водителей о работе эвакуаторов в дни новогодних праздников. Информацию о работе муниципальных служб перемещения сообщил заместитель директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунев на пресс-конференции 15 декабря 2017 года.

По его словам, работа эвакуаторов не будет прекращена в праздничные дни из соображений безопасности граждан. В первую очередь будут эвакуироваться машины, которые затрудняют движение и мешают переходить дороги.

При этом глава Нижнего Новгорода Елизавета Cолонченко пообещала, что администрация учтет просьбу нижегородцев ограничить эвакуацию автомобилей только тем транспортом, который действительно создает угрозу безопасности передвижения и не перемещать транспорт, который просто запаркован с нарушением правил, но не создает помех.

Лунев также уточнил, что дополнительных парковочных мест для граждан на время праздников не предусмотрено и добавил, что "администрация предпримет все меры, чтобы платная парковка на пл. Горького к концу декабря начала свою работу".

Напомним, что подрядчик перенес начало работы платных парковок на пл. Горького и ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде на 2018 год

Ранее сообщалось, что движение транспорта изменится из-за монтажа и работы новогоднего городка на пл. Минина в Нижнем Новгороде с 15 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.

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