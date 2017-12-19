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Общество

Новогодний фестиваль "Горьковская елка" стартовал в Нижнем Новгороде 16 декабря

18 декабря 2017 13:06  [204] Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Новогодний фестиваль "Горьковская елка" стартовал в Нижнем Новгороде 16 декабря. Об этом управление по связям с общественностью и СМИ Гордумы сообщило 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, первой площадкой, где начались праздничные мероприятия, стала территория гостиничного комплекса "Ока", который впервые присоединился к городскому новогоднему фестивалю "Горьковская eлка" в качестве партнера.

"В этом году мы постарались сделать так, чтобы в городе было 250 различных площадок, на которых празднуется Новый год. В каждом районе города есть площадка для праздничных гуляний с зимними забавами, современными фото-зонами, катками и ярмарками, а здесь сегодня открылась самая первая елка. Очень важно и очень приятно, что организовывать праздник для нижегородцев нам активно помогает бизнес. Мы очень благодарны представителям управления гостиничного комплекса "Ока" за то, что пошел нам навстречу и устроил такой красивый праздник. Ждем от жителей радости и продолжения новогоднего волшебства", - сказал замглавы города Михаил Кузнецов, приветствуя всех пришедших на праздник.

Гостей ждали ярмарка-продажа сладостей и продукции нижегородских сыроделов, мастер-классы, угощения, оформленные зоны для фото, как на открытой площадке, так и в фойе отеля. Здесь же расположилась восьмиметровая зимняя горка, резиденция Деда Мороза, а по выходным проходит анимационная детская программа и шоу-программа на сцене, розыгрыши призов. Дети с удовольствием катались на олене с повозкой и собачьей упряжке.

"Горьковские елки" в "Оке" будут проходить до 7 января 2018 года.

Всего в Нижнем Новгороде в праздничные дни будет работать более 250 площадок во всех районах города, на которых будут организованы представления, катки и Рождественские ярмарки. Все новогодние мероприятия в областном центре в этом году проходят в рамках общероссийского зимнего фестиваля городской среды "Выходи гулять". Фестиваль проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года. Одна из основных его целей - стимулирование жителей городов к активному участию в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В Нижнем Новгороде он получит свое продолжение в 2018 году. Информация размещена на сайте нижнийновгород.рф.

Напомним, что в рамках "Горьковской елки" в Нижнем Новгороде в конце 2017 – начале 2018 года запланировано более 80 благотворительных мероприятий.

Напомним также, что символом новогодних праздников в Нижнем Новгороде станет ростовая кукла "Щелкунчик".

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