Банк ВТБ прокредитует Нижегородскую область на 2 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Банк ВТБ" прокредитует Нижегородскую область на 2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Согласно информации, Банк ВТБ стал победителем двух аукционов на право открытия региону кредитных линий с общим лимитом задолженности в 2 млрд рублей, прошедших 21 декабря 2017 года. В торгах также участвовало ПАО "Совкомбанк", однако запрошенная им стоимость кредитов оказалась выше. Стоимость двух контрактов Банком ВТБ составит 552,7 млн рублей.



Напомним, средства необходимы для погашения госдолга и финансирования дефицита облбюджета. Срок кредитных линий – три года. Еще два аукциона на 2 млрд рублей назначены на 21 декабря.



Напомним также, госдолг области по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 76,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета – 2,349 млрд рублей.