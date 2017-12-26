Около пяти тысяч сотрудников МВД будут следить за порядком на новогодних мероприятиях в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около пяти тысяч сотрудников МВД будут следить за порядком на новогодних мероприятиях в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 26 декабря 2017 года.



Согласно информации, 25 декабря в нижегородском Кремле состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Нижегородской области под председательством врио губернатора Глеба Никитина.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области Владимир Генералов, всего на обеспечение правопорядка при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий планируется задействовать около пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также две тысячи работников частных охранных организаций и членов добровольных народных дружин. Он напомнил, что новогоднюю ночь на подъездах к площадям и улицам города, где запланированы праздничные мероприятия, будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, ограничено движение автотранспорта и установлены барьеры безопасности.

По словам Генералова, по практике прошлых лет в праздничный период на территории области будет проведено около 2,9 тысяч праздничных мероприятий, в которых ожидается участие около 400 тысяч нижегородцев, в том числе 190-200 тысяч детей. "В Новогоднюю ночь в местах массовых гуляний предполагается присутствие до 130 тысяч человек. Что касается Рождества, то религиозные богослужения пройдут более чем в 320 православных храмах. Ожидается, что их посетят свыше 50 тысяч нижегородцев", - заявил он.

Также замначальника ГУ МВД рассказал, что будут приняты меры безопасности при отправлении нижегородской делегации на Общероссийскую новогоднюю елку в Москву 26 декабря 2017 года и прибытии ее обратно, а также при проведении Новогодней ёлки в Нижегородской филармонии. Будут усилены посты на въездах в Нижний Новгород.

Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия на главной площадке города начнутся 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00. Фестиваль "Горьковская елка" стартовал в Нижнем Новгороде 16 декабря.