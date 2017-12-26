Правительство РФ внесло изменения в правила получения субсидий на формирование комфортной городской среды Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ внесло изменения в правила получения субсидий по государственным и муниципальным программам формирования комфортной городской среды. Об этом сообщается в материалах на сайте кабмина.

Согласно информации, соответствующее постановление 16 декабря 2017 года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Изменения устанавливают порядок и условия проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Ожидается, что это позволит повысить степень вовлеченности граждан в принятие решений, а также разработать пятилетнюю программу формирования комфортной городской среды, "которая будет максимально соответствовать интересам жителей муниципальных образований".

Так, органы МСУ должны разработать проекты муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом всех нуждающихся в благоустройстве территорий в населенных пунктах с населением более 1 тысячи человек. Эти проекты подлежат общественному обсуждению.

В муниципальных образованиях с числом жителей более 20 тысяч человек должны пройти голосования, на которых будут отбираться территории для первоочередного благоустройства в 2018 году и по решению органов МСУ – в 2019 году. Для организации обсуждения, голосования и подведения итогов будут создаваться комиссии из числа представителей органов МСУ, политических партий и движений, общественных организаций, если такие комиссии не были созданы ранее. Муниципальные программы благоустройства должны быть утверждены до конца марта 2018 года.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в общественную комиссию по осуществлению контроля и координации реализации данной программы на 2018-2022 годы вошли 19 человек во главе с замглавы администрации Александром Герасименко. В следующем году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить парк "Дубки", вторую очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжскую набережную в сторону Гребного канала.

Напомним также, что бюджет региональной программы "Формирование комфортной городской среды" составит 1,17 млрд рублей в 2018 году, в том числе из федерального бюджета финансирование планируется в размере 661,8 млн рублей, из областного бюджета – 387,3 млн рублей, из местных бюджетов – не менее 123,2 млн рублей.