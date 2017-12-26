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Политика

Cуд рассмотрит жалобу на арест зампредседателя нижегородского Заксобрания 28 декабря

26 декабря 2017 17:49  [167] Политика
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский областной суд рассмотрит жалобу на арест зампредседателя Заксобрания региона Олега Сорокина 28 декабря. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области сообщила 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, рассмотрение апелляции будет происходить в открытом для СМИ режиме.

Напомним, о факте подачи жалобы объединенная пресс-служба сообщала 22 декабря, о поступлении жалобы в суд – 26 декабря.

Напомним также, суд арестовал Сорокина 19 декабря. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Депутат обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

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