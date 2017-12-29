Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского в 2018 году получит из федбюджета 135 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2018 году получит из федерального бюджета 135 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте кабмина РФ 29 декабря 2017 года.



Согласно информации, 27 декабря 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий между ведущими университетами страны в рамках проекта "Вузы как центра пространства создания инноваций" госпрограммы "Развитие образования". Средства в общей сумме 9 млрд 908 млн рублей получит 21 вуз. В том числе ННГУ будет направлено 134,8 млн рублей.



Напомним, ННГУ получил четыре мегагранта на общую сумму 360 млн рублей в ноябре-декабре 2017 года. Средства позволят продолжить работу по развитию созданного в вузе биомедицинского кластера, так как три из четырех проектов связаны с биомедициной.



Напомним также, что в октябре 2017 года нижегородские ученые получили 250 млн рублей на создание нейромобиля.