Разыскиваемые Галина Игнатьева и Екатерина Манакова найдены живыми в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Разыскиваемые Галина Игнатьева и Екатерина Манакова найдены живыми в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, обе женщины были найдены благодаря расклеенным ориентировкам.

Напомним, что 78-летняя Игнатьева 28 декабря ушла из дома на ул. Дворовой в Автозаводском районе 29 декабря и не вернулась. Манакова пропала 30 декабря по дороге на работу.