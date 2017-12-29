Разыскиваемые Галина Игнатьева и Екатерина Манакова найдены живыми в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Согласно информации, обе женщины были найдены благодаря расклеенным ориентировкам.
Напомним, что 78-летняя Игнатьева 28 декабря ушла из дома на ул. Дворовой в Автозаводском районе 29 декабря и не вернулась. Манакова пропала 30 декабря по дороге на работу.
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