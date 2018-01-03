"Нижегородский водоканал" выделит почти 270 млн рублей на очистку 18 участков канализационных коллекторов в заречной части Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" выделит почти 270 млн рублей на очистку 18 участков канализационных коллекторов большого диаметра от тяжелого осадка в заречной части Нижнего Новгорода (Автозаводский, Московский, Сормовский районы). Открытый запрос предложений размещён на сайте Госзакупок.

Согласно документации, работы предполагается выполнить на следующих участках:

от Бурнаковского проезда, 14 до проспекта Героев, 1 (диаметр коллектора 1500 миллиметров);

от Московского шоссе, 11 до улицы Советской, 22 (1550 миллиметров);

от улицы Тонкинской, 7 до улицы Мурашкинской (1200 миллиметров);

от улицы Дружаева, 3 до проспекта Ленина,97 (1200 миллиметров);

от улицы Мурашкинской до Бульвара Мира 8-10 (1200 миллиметров);

от улицы Маршала Казакова, 6 до улицы Тонкинской, 6 (1200 миллиметров);

от улицы Воронова, 18а до улицы Казакова, 6 (1200 миллиметров);

от улицы Березовской, 104 до проспекта Героев, 1 (1000 миллиметров);

от улицы Лескова, 54-8, улицы Смирнова,13-улицы Фучика,4б (800 миллиметров и 1000 миллиметров);

от Бурнаковского проезда, 14 до улицы Куйбышева, 2 (1000 миллиметров);

от улицы Коминтерна, 47 до улицы 50 лет Победы (1000 миллиметров);

от улицы Композиторской до улицы Памирской (1000 миллиметров);

от улицы Памирской до улицы Даргомыжского (1000 миллиметров);

от улицы Воротынской до КНС "Кавказ" (1000 миллиметров);

от улицы 50 лет Победы до Сормовского шоссе, 1Б (1000 миллиметров);

от Сормовского шоссе, 1Б до улицы Куйбышева, 2 (1000 миллиметров);

от улицы Куйбышева, 2 до Московского шоссе, 17 (1000 миллиметров);

от Московского шоссе, 84 до Московского шоссе, 110 (800 миллиметров).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 268 млн 650 тысяч рублей. Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки на участие в открытом запросе предложений принимаются до 19 января. Дата подведения итогов - не позднее 2 февраля.

Напомним, что в 2018 году руководство "Нижегородского водоканала" планирует продолжать замену технологического оборудования – внедрять автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года ОАО "Нижегородский водоканал" завершил полную реконструкцию главной насосной станции.