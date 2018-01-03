"Нижегородский водоканал" выделит почти 270 млн рублей на очистку 18 участков канализационных коллекторов в заречной части

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ОАО "Нижегородский водоканал" выделит почти 270 млн рублей на очистку 18 участков канализационных коллекторов большого диаметра от тяжелого осадка в заречной части Нижнего Новгорода (Автозаводский, Московский, Сормовский районы). Открытый запрос предложений размещён на сайте Госзакупок.
Согласно документации, работы предполагается выполнить на следующих участках:
от Бурнаковского проезда, 14 до проспекта Героев, 1 (диаметр коллектора 1500 миллиметров);
от Московского шоссе, 11 до улицы Советской, 22 (1550 миллиметров);
от улицы Тонкинской, 7 до улицы Мурашкинской (1200 миллиметров);
от улицы Дружаева, 3 до проспекта Ленина,97 (1200 миллиметров);
от улицы Мурашкинской до Бульвара Мира 8-10 (1200 миллиметров);
от улицы Маршала Казакова, 6 до улицы Тонкинской, 6 (1200 миллиметров);
от улицы Воронова, 18а до улицы Казакова, 6 (1200 миллиметров);
от улицы Березовской, 104 до проспекта Героев, 1 (1000 миллиметров);
от улицы Лескова, 54-8, улицы Смирнова,13-улицы Фучика,4б (800 миллиметров и 1000 миллиметров);
от Бурнаковского проезда, 14 до улицы Куйбышева, 2 (1000 миллиметров);
от улицы Коминтерна, 47 до улицы 50 лет Победы (1000 миллиметров);
от улицы Композиторской до улицы Памирской (1000 миллиметров);
от улицы Памирской до улицы Даргомыжского (1000 миллиметров);
от улицы Воротынской до КНС "Кавказ" (1000 миллиметров);
от улицы 50 лет Победы до Сормовского шоссе, 1Б (1000 миллиметров);
от Сормовского шоссе, 1Б до улицы Куйбышева, 2 (1000 миллиметров);
от улицы Куйбышева, 2 до Московского шоссе, 17 (1000 миллиметров);
от Московского шоссе, 84 до Московского шоссе, 110 (800 миллиметров).
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 268 млн 650 тысяч рублей. Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Заявки на участие в открытом запросе предложений принимаются до 19 января. Дата подведения итогов - не позднее 2 февраля.
Напомним, что в 2018 году руководство "Нижегородского водоканала" планирует продолжать замену технологического оборудования – внедрять автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП).
Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года ОАО "Нижегородский водоканал" завершил полную реконструкцию главной насосной станции.
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