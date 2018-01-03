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Политика

Нижегородское правительство не исключает передачи еще ряда полномочий от МСУ на уровень региона для создания агломерации

09 января 2018 16:44  [278] Политика
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство не исключает передачи еще ряда полномочий от МСУ на уровень региона для создания агломерации.

Как сообщила пресс-служба облправительства 9 января 2018 года со ссылкой на региональный департамент градостроительного развития территории, в Нижегородской области приступили к формированию Нижегородской агломерации. Процесс создания начнется с закрепления ее правового статуса и определения механизмов выработки схемы территориального планирования. Затем будет определена специальная рабочая группа по вопросам управления. Создание единого муниципального образования не планируется.

"Рабочая группа по вопросам управления агломерацией будет выстраивать культурные и производственные связи между элементами агломераций: создание единых проездных билетов, новых маршрутов общественного транспорта, продления линий электротранспорта, а также по другим полномочиям, которые, в случае необходимости, возможно передать от муниципалитетов правительству Нижегородской области", – сообщил директор департамента Александр Бодриевский.

Напомним, Заксобрание приняло закон о создании Нижегородской агломерации 21 декабря 2017 года. Он предполагает также возвращение градостроительных полномочий от муниципалитетов обратно на уровень региона. Законопроект был внесен врио губернатора Глебом Никитиным.

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