Более 750 спасателей будут дежурить в местах крещенских купаний в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 750 спасателей будут дежурить в местах крещенских купаний в Нижегородской области в ночь на 19 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в местах купаний будут нести дежурство пожарные, спасатели, государственные инспектора ГИМС, сотрудники МВД и медики. Всего будет задействовано 752 человека и 224 единицы техники, из них от МЧС России - 318 человек и 75 единиц техники.

Как сообщили в городской администрации, 18 января специальная межведомственная комиссия проверит готовность мест, где будут организованы купания. "Комиссия проверит ход водолазных работ по очистке дна водоемов, соответствие площадок нормам безопасности. Кроме того, специалисты оценят уровень благоустройства каждого места крещенских купаний, в частности, наличие скамеек, палаток для обогрева, мусорных контейнеров и биотуалетов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода в 2018 году определила семь официальных мест для проведения массовых крещенских купаний.

Напомним также, что синоптики прогнозируют температуру до -20° в ночь на 19 января.