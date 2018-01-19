Последние новости рубрики Общество
23 января 2018 17:29  [1072] Превышение норм содержания в воздухе хлористого водорода зарегистрировано в Дзержинске Нижегородской области 23 января
23 января 2018 14:32  [137] Финал региональной премии "Серебряный лучник" пройдёт в нижегородском "Арсенале" 25 января
23 января 2018 14:29  [173] Более 1,7 тысячи кубометров снега вывезено с территории Канавинского района Нижнего Новгорода 20-21 января
23 января 2018 13:05  [191] Отопление отключено в 22 домах и школе в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 23 января
23 января 2018 13:00  [269] Первый случай бешенства в Нижегородской области в 2018 году выявлен в Починковском районе
23 января 2018 09:22  [199] Авиакомпания "Оренбуржье" возобновила рейсы из Нижнего Новгорода в Ульяновск и Нижнекамск
22 января 2018 18:48  [1767] Нижегородский минстрой настаивает на создании дольщиками ЖК "Новинки Smart City" НКО для ускорения достройки домов
22 января 2018 18:17  [342] "Мы будем и дальше отстаивать свою точку зрения по парку "Дубки", - Мария Попова
22 января 2018 17:44  [336] Нижегородская епархия повторно подала заявку на строительство религиозного объекта в парке "Дубки"
22 января 2018 17:26  [513] Житель Нижегородской области ждет проведения экспертизы для подтверждения редкой генетической болезни
Общество

Превышение норм содержания в воздухе хлористого водорода зарегистрировано в Дзержинске Нижегородской области 23 января

23 января 2018 17:29  [1072] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Превышение допустимых норм содержания в воздухе хлористого водорода зарегистрировано в Дзержинске Нижегородской области 23 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, разовая концентрация хлористого водорода превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в четыре раза.

В сообщении также говорится, что 23 января на территории Нижнего Новгорода, Кстово и Арзамаса превышений допустимых норм содержания контролируемых примесей не отмечено.

Напомним, содержание этилбензола втрое было превышено в Дзержинске 25 декабря. 12 январе в городе отмечалось превышение концентрации аммиака в воздухе.

Хлористый водород используют для получения, в частности, соляной кислоты и винилхлорида.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph