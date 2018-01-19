Превышение норм содержания в воздухе хлористого водорода зарегистрировано в Дзержинске Нижегородской области 23 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Превышение допустимых норм содержания в воздухе хлористого водорода зарегистрировано в Дзержинске Нижегородской области 23 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, разовая концентрация хлористого водорода превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в четыре раза.

В сообщении также говорится, что 23 января на территории Нижнего Новгорода, Кстово и Арзамаса превышений допустимых норм содержания контролируемых примесей не отмечено.

Напомним, содержание этилбензола втрое было превышено в Дзержинске 25 декабря. 12 январе в городе отмечалось превышение концентрации аммиака в воздухе.

Хлористый водород используют для получения, в частности, соляной кислоты и винилхлорида.