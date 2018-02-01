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Общество

Банк России выпустил в обращение памятную монету с портретом Максима Горького с 1 февраля

01 февраля 2018 19:13  [608] Общество

Фото: Банк России

Банк России выпустил в обращение памятную монету с портретом Максима Горького с 1 февраля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Волго-Вятского управления банка.

Согласно информации, памятная серебряная двухрублевая монета посвящена 150-летию со дня рождения Горького. На оборотной стороне монеты размещен портрет Горького и изображение буревестника.

Монета выпущена в серии "Выдающиеся личности России" тиражом в три тысячи штук.

"Появление на памятной монете портрета Максима Горького, одного из значительных писателей и мыслителей России, выходца из Нижнего Новгорода, безусловно, важное событие для Нижегородской области. Для жителей региона, для почитателей творчества этого выдающегося прозаика, драматурга и публициста, да и для коллекционеров монета, наверняка, станет желанным сувениром", - сказал первый заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Напомним, ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов. Писатель родился 28 марта 1868 года. К его юбилею в Нижнем Новгороде реконструирована усадьба его деда Василия Каширина, где будущий писатель провел детские годы. Также в городском метро в честь Горького запущен специальный тематический поезд.

Напомним также, что в марте пройдут традиционные Горьковские чтения.

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