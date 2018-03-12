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Культура и отдых

Лекция о Максиме Горьком пройдет в библиотеке им. Гайдая в Канавинском районе Нижнего Новгорода 13 марта

12 марта 2018 18:20  [127] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лекция о Максиме Горьком пройдет в библиотеке им. Гайдая в Канавинском районе Нижнего Новгорода 13 марта 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Как сообщается в пресс-релизе, гости мероприятия "Литературный портрет. Добрый, но мучительно правдивый гений А.М. Горький" смогут познакомиться с биографией русского писателя, становлением его творчества, а также со знаменитыми произведениями.

Как сообщалось ранее, II Международный литературный фестиваль имени Горького пройдет в Нижнем Новгороде 26-31 марта.

Напомним, что год 150-летия со дня рождения Максима Горького открылся в Нижнем Новгороде пьесой "На дне" 25 января 2018 года. Также напомним, что ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов.

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