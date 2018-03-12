Нижегородские градозащитники решили предметно обсудить судьбу каждого здания на Стрелке Общество

Стрелка Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские градозащитники решили предметно обсудить судьбу каждого здания на Стрелке.

В Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (НГИАМЗ) 12 марта 2018 года прошел круглый стол по вопросу развития пространства Стрелки.

На встречу пригласили представителей власти, общественности, градозащитников, профессоров. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, который также стал участником круглого стола, выразил мнение о том, что у врио губернатора Глеба Никитина есть понимание, как должно развиваться это общественное пространство. При этом, оно должно быть круглогодичным и функциональным. "Помимо реализации концепции, есть задача - создать общественное пространство. Это груз сейчас на плечах Дарьи Шориной. Стрелка не должна пустовать", - сказал Панов.

Архитектор и руководитель некоммерческой организации "Огород" Дарья Шорина заметила, что работа ведется уже 1,5 года. Сейчас важно агрегировать все предложения и зафиксировать, чтобы на их основании составить техническое задание, понятное для всех. После этого провести конкурсы и определить подрядчика. Время ограничено, а решения по Стрелке, по-прежнему, не принимаются. "2018 год будет занят организационными моментами по проведению Чемпионата мира по футболу. Но надо, наконец, подумать о создании концепции Стрелки, чтобы к 2019 году иметь понимание о том, как надо работать с этой территорией", - добавила она.

Активист нижегородского регионального отделения ОНФ Николай Мязин отметил, что пока происходит обсуждение, здания на Стрелке планомерно сносят. "Уже снесли исторический объект, дом №12 на Стрелке, который был отреставрирован к чемпионату мира по футболу. Почему его снесли 22 февраля? Кроме этого, приняли решение о сносе дома №21б на Стрелке рядом с водонапорной башней. Красную надпись "Стрелка" мы успеем сделать к Чемпионату? У нас даже нет проекта. Памятник на территории бывшего порта, который был установлен к "9 мая", не успеем. Следующая проблема - вывод гидротехнического причального сооружения из эксплуатации. К нему сейчас невозможно подъехать", - сообщил Мязин.

На замечания Николая Мязина Владимир Панов предложил активистам ОНФ помочь в решении вопроса по сохранению зданий от сноса. Директор Приволжского филиала Центра современного искусства Анна Гор и модератор круглого стола, предложила следующий раз организовать новый круглый стол на тему: "Что снесли, почему и кто должен на это ответить?".

Напомним, управление Госохранкультуры региона в январе 2018 года провело проверку о разрушении ОКН "Ярмарочная водозаборная станция", по результатам которой был установлен факт нарушения. Выяснилось, что собственник не тратил деньги на содержание ОКН и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Кроме того, 12 марта 2018 года стало известно, что облправительство намерено передать епархии дом №7 на Стрелке под духовно-просветительский центр.

Руководитель управления госохраны ОКН Нижегородской области Надежда Преподобная сказала, что никакого нового строительства сейчас на территории не предусмотрено. "По металлоконструкциям пакгаузов мы завершаем историко-культурную экспертизу. Мы надеемся, что по водонапорной башне решением суда мы получим это здание в наше ведение, выставим на торги, и придет добросовестный собственник. Если будет поддержка города - это плюс", - добавила Надежда Преподобная.

"Чтобы двигаться дальше, нам нужно подготовить всем вместе техническое задание. Нужны небольшие коммерческие площади, чтобы привлекать народ. Нужно принять принципиальные решения, как это делать: за бюджетные средства, за счет инвесторов по закону о государственно-частном партнерстве, либо делаем проект планировки и все распродаем. Это решение ляжет в основу техзадания", - добавил главный архитектор региона Сергей Попов.

Владимир Панов сказал, что власти готовы к диалогу, не должно быть никаких кулуарных решений в таком вопросе.

По итогам круглого стола Дарье Шориной поручено организовать работу по обсуждению развития территории Стрелки и принятию дальнейших решений. В следующий раз решено собраться 25-27 марта. Не исключено, что встреча будет проходить в форме пресс-конференции.