Более 500 нижегородцев намерены принять участие во встрече с мэром Владимиром Пановым в Сормовском районе 21 марта

Владимир Панов
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Более 500 жителей человек сообщили о желании придти на встречу с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым в Сормовском районе 21 марта. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 20 марта 2018 года.
Согласно информации, вторая открытая встреча жителей с Пановым запланирована на 18:30 в ДК "Красное Сормово".
Во время первой встречи, которая состоялась 27 февраля в Автозаводском районе, мэру города задали 33 устных вопроса и 248 письменных.
Напомним, в феврале Панов разместил в соцсети приглашение на серию открытых встреч с нижегородцами.
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