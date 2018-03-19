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Политика

Более 500 нижегородцев намерены принять участие во встрече с мэром Владимиром Пановым в Сормовском районе 21 марта

20 марта 2018 18:57  [314] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 500 жителей человек сообщили о желании придти на встречу с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым в Сормовском районе 21 марта. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 20 марта 2018 года.

Согласно информации, вторая открытая встреча жителей с Пановым запланирована на 18:30 в ДК "Красное Сормово".

Во время первой встречи, которая состоялась 27 февраля в Автозаводском районе, мэру города задали 33 устных вопроса и 248 письменных.

Напомним, в феврале Панов разместил в соцсети приглашение на серию открытых встреч с нижегородцами.

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