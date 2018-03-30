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Общество

ООО "Вектор" займётся содержанием ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде в 2018 году

03 апреля 2018 09:48  [427] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Вектор" займётся содержанием ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде в 2018 году. Итоги аукциона на поведение данных работ размещены на портале госзакупок 2 апреля 2018 года.

Компания стала единственным участником аукциона на выполнение работ по содержанию улицы Большая Покровская и прилегающих территорий на участке от пл. Минина и Пожарского до улицы Малая Покровская в 2018 году.

Стоимость контракта составила 27 млн 689,5 тысяч рублей.

Согласно документации, работы предполагают уборку территорий и контроль качества выполненных работ, контроль за состоянием покрытия, обеспечение ремонтных мероприятий, противогололёдную обработку, а также круглосуточное дежурство спецтехники в зимний период.

Отметим, что эта же компания занималась благоустройством центральной пешеходной улицы Нижнего Новгорода в 2017 году. В 2016 году данные работы выполнял ИП Тельнов А.Б.

Напомним, что ООО "Вектор" также получило право на уборку в 2018 году центральных дорог Нижнего Новгорода.

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