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Общество

ООО "Наследие" получило контракт на реставрацию фасадов здания казначейства в Нижегородском кремле

04 апреля 2018 12:02  [83] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Наследие" получило контракт на реставрацию фасадов здания казначейства в Нижегородском кремле. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, "Наследие" стало единственной компанией, подавшей заявку на аукцион, назначенный на 6 апреля. Торги были признаны несостоявшимися. Комиссия приняла решение заключить контракт с единственным участником. Напомним, начальная (максимальная) цена была указана в размере 399,7 тысячи рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Проект реставрации должен быть подготовлен в течение трех месяцев. Никакой дополнительной информации про компанию, получившую контракт, в документах госзакупки нет.

Напомним также, что ООО "Фрегат" выполнит ремонт крыш шести башен Нижегородского кремля.

СПРАВКА:
Здание казначейства является объектом культурного наследия регионального значения. Выполнено в стиле модерн. Первоначальное каменное здание на месте существующего было построено в 1785 году. Значительно перестроено оно было в 1838 году. Подвергалось переделыванию в 1845-1855 годы, 1872-1875 годы. Существующий облик здание приобрело в 1905-1910 годах, когда оно было перестроено архитектором Николаем Вешняковым для размещения в нем городской телефонной станции.

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