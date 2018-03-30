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Общество

ООО "ПИК" получило контракт на установку ограждений в период ЧМ-2018

05 апреля 2018 15:06  [142] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ООО Предприятие "ПИК" получило контракт на установку ограждений в период Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок 4 апреля 2018 года.

Согласно данным, электронный аукцион был признан несостоявшимся в результате того, что заявку на аукцион подал один участник (ООО "ПИК"). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 40,3 млн рублей. Комиссия приняла решение заключить контракт с единственным участником.

Подрядчик будет выполнять работы по поставке, установке, перемещению и демонтажу ограждений на период подготовки и проведения ЧМ-2018, в том числе парапетных ограждений, дорожных барьеров из полимерных материалов, временных переносных полуростовых и ростовых ограждений, въездных ворот, пешеходных ограждений и дорожных конусов.

Как сообщалось ранее, тюменская компания займется установкой дорожных знаков к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, а подмосковная компания займется содержанием ливневок на маршруте следования клиентских групп FIFA.

СПРАВКА:
ООО Предприятие "ПИК" было зарегистрировано в 2009 году в Нижнем Новгороде. Уставной капитал составляет 1 млн 5 тысяч рублей. Генеральный директор – Александр Валерьевич Чкалин. Учредители - Александр Валерьевич Чкалин, Валерий Александрович Чкалин, Евгений Валерьевич Чкалин и Елена Валерьевна Панышева. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дороги автомагистралей. Дополнительный вид деятельности – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

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