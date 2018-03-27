Подмосковная компания займется содержанием ливневок на маршруте следования клиентских групп FIFA в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Гидросервис-2000" (г. Краснознаменск Московской области) займется содержанием ливневых канализаций на маршруте следования основных клиентских групп FIFA-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, ООО "Гидросервис-2000" стало победителем торгов, прошедших 23 марта, запросив наименьшую стоимость за свои услуги – 9,8 млн рублей. В аукционе также участвовали ООО Экологическая научно-производственная фирма "Новатор" (Коломна), ООО "Просперити" (Казань) и ООО "Промгидросети" (Москва). Начальная (максимальная) цена контракта составляла чуть более 15 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнить промывку трубопроводов протяженностью почти 6,5 тысячи погонных метров и очистку колодцев. Работы необходимо завершить до 20 мая.

Напомним, на маршрутах движения клиентских групп FIFA также будет выполняться замена дорожных знаков, ликвидация объектов несанкционированной торговли, ремонт фасадов зданий, нанесение дорожной разметки.

СПРАВКА:

Учредителем ООО "Гидросервис-2000" является Наталья Щемякина. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.