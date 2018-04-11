Нижегородское правительство распорядилось демонтировать троллейбусные провода на пл. Минина на время ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Троллейбусные провода планируется демонтировать на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде на время подготовки и проведения фестиваля болельщиков FIFA. Об этом сообщается в распоряжении правительства Нижегородской области от 4 апреля 2018 года.

Согласно распоряжению, администрации Нижнего Новгорода рекомендовано обеспечить: разработку изменения в организации дорожного движения (в том числе прохождении регулярных маршрутов городского пассажирского транспорта); организацию механизированной и ручной уборки территории; демонтаж троллейбусных коммуникаций в границах территории проведения фестиваля на период подготовки и проведения мероприятия; оснащение территории мобильными туалетными кабинами.

Также ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий", ответственному за проведение фестиваля, поручено организовать проведение тестового мероприятия 12 июня 2018 года в рамках празднования Дня города.

Напомним, что фестиваль болельщиков FIFA будет проходить в период с 14 июня по 15 июля 2018 года на площади Минина и Пожарского. В апреле 2018 года организаторы определили артистов для выступления в фан-зоне.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.