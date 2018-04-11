"Нижнему необходимы новые подходы и эффективные неравнодушные руководители", - Артем Кавинов Политика

Артём Кавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нижнему необходимы новые подходы и эффективные неравнодушные руководители", - считает депутат Госдумы РФ Артем Кавинов. Об этом он заявил, комментируя назначение Николая Николюка на пост заместителя генерального директора ОАО "Нижегородский водоканал".

"Городу-миллионнику, безусловно, нужна крепкая команда управленцев. И выбор персоналий здесь очень важен. Мне нравится то, как Владимир Панов стартовал в решении городских проблем. Лицом к лицу. Он не избегает острых вопросов, а старается решить их вместе с общественностью. И люди в его команде должно быть в этом смысле форматными, умеющими держать удар, работать на результат и мыслить современно. Надеюсь, что соответствующие кандидатуры и появляются в решениях главы", - сказал депутат.

"Возможно, новый заместитель по развитию "Нижегородского водоканала" Николай Николюк сможет предложить интересные системные инициативы по решению застарелых проблем ЖКХ. Именно это сегодня и требуется. Нижнему необходимы новые подходы и эффективные неравнодушные руководители. Сегодня и в стране, и в регионе происходят серьезные изменения. И, очень хотелось бы, чтобы свежие решения, обновление не обошли стороной и мой любимый город, где я родился и вырос", - отметил Кавинов.

"Нужно также понимать, что любое назначение – это большая ответственность и для того, кто делает выбор и для того, кто его принимает. Потому что ожидания людей очень высокие. С другой стороны, позиция оценивающего взгляда на ситуацию тоже неправильная. Уверен, Владимир Александрович знает, что делает. Надеюсь, что время это подтвердит", - добавил он.

Напомним, Николай Николюк приступил к обязанностям заместителя гендиректора "Нижегородского водоканала" 13 апреля. Таким образом, с назначением Николюка в "Водоканале" будет работать пять заместителей гендиректора, ранее было четыре.

Как сообщалось ранее, в июне 2013 года горадминистрация и "Нижегородский водоканал" подписали концессионное соглашение, согласно которому ресурсоснабжающая организация вступила во владение муниципальными сетями сроком на 25 лет. В справке о деятельности Николюка, до назначения на новую должность, указано, что ранее он работал в должности директора коммерческой организации, которая представляет интересы инвесторов за счет заключения концессионного соглашения.