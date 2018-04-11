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Общество

Горадминистрация напоминает об изменении движения транспорта у "Стадиона Нижний Новгород" 15 апреля

13 апреля 2018 15:07  [13] Общество

Горадминистрация напоминает об изменении движения транспорта у "Стадиона Нижний Новгород" 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ мэрии.

В день проведения тестовых мероприятий на стадионе "Нижний Новгород", 15 апреля, с 09:00 до 20:00 изменится схема движения транспорта. Будет перекрыты следующие участки: улица Карла Маркса (от дома №21 по улице Карла Маркса до дома №1 по улице Бетанкура); автомобильная дорога с западной стороны от дома №1 по улице Бетанкура; автомобильная дорога с северной стороны от дома №1 по улице Бетанкура; улица Самаркандская (от дома №26 по улице Керченской до улицы Совнаркомовской); улица Совнаркомовская (от улицы Самаркандской до улицы Советской); улица Должанская (от улицы Самаркандской до Волжской набережной); улица Звездинка (от площади Горького до дома №5а по улице Звездинка).

Кроме того, движение будет ограничено по: Волжской набережной (на участке от дома 25 по Волжской набережной до улицы Совнаркомовской); улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной); улице Самаркандской (на участках от улицы Бетанкура до дома 26 по улице Керченской и от улицы Советской до улицы Совнаркомовской); улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Отмечается, что данные ограничения не распространяются на автомобили, владельцы которых имеют билет на матч ФНЛ, проходящий на стадионе "Нижний Новгород".

Кроме того, в этот день с 05:00 до 23:59 изменится схема движения отдельных маршрутов городского общественного транспорта. Так, временно будет сокращен путь следования автобусов маршрутов №№18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20 и Т-138 до остановочного пункта "ФОК Мещерский". Движение автобусов маршрута № Т-24 будет временно организовано по улицам Бурнаковская, Акимова, Мурашкинская, Советская, Канавинскому мосту и далее - по маршруту. В обратном направлении - по той же схеме.

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