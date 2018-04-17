Руководитель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода считает необходимым увеличить численный состав КСП Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Руководитель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода считает необходимым увеличить численный состав КСП. Об этом сообщила председатель КСП Ирина Семашко на заседании комиссии по бюджету Думы Нижнего Новгорода 18 апреля 2018 года

Члены комиссии согласовали отставку заместителя председателя КСП Валентины Шабалиной. Как сообщила председатель палаты Ирина Семашко, Шабалина проработала три месяца и решила уйти по собственному желанию, она уволилась 30 марта. Окончательное решение по вопросу освобождения от должности будет принято на заседании Думы 25 апреля.

"Претензий никаких не было. Она разработала те стандарты, которые мы планировали ввести – это стандарты о привлечении к административной ответственности администрации города в связи с нарушениями. Стандарт разработан и утвержден нами. Вопросов к ее профессиональной компетенции не возникало", - рассказала Семашко.

"Когда Шабалину назначали, вы сказали что у КСП имеется необходимость в таких сотрудниках. Человек ушел, а потребность осталась", - заметил депутат Евгений Лазарев.

"Мы обсуждали этот вопрос - о численности КСП - с главой города Владимиром Пановым и с председателем Думы Дмитрием Барыкиным. У нас в будущем будет в штатном расписании либо заместитель КСП, либо начальник организационно-правового обеспечения. Я подготовила документы на увеличение численности. Я буду инициировать вопрос об увеличении числа сотрудников с наличием высшего юридического образования. Был проведен серьезный анализ по городам-миллионникам, количество сотрудников КСП должно быть от 25-36 человек при бюджете от 25 млрд рублей. У нас сейчас работает восемь человек, но мы пока не просим резко увеличить их число", - ответила Семашко. Конкретные цифры по расширению штата она пока не называет.

Напомним также, что Шабалина была назначена в декабре 2017 года. Ранее она занимала должность замглавы администрации г. Кстово.