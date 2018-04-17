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Политика

Прокуратура выявила нарушения при освобождении от должности зампредседателя КСП Нижнего Новгорода

19 апреля 2018 12:40  [198] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила нарушения при освобождении от должности зампредседателя КСП Нижнего Новгорода. Об этом прокуратура Нижегородской области сообщила 19 апреля 2018 года.

В соответствии с требованиями ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", положения о контрольно-счетной палате Нижнего Новгорода досрочное освобождение от должности заместителя руководителя КСП осуществляется на основании решения городской Думы в случае подачи письменного заявления об отставке.

Вместе с тем 30 марта 2018 года приказом председателя контрольно-счетной палаты ее заместитель была освобождена от должности по собственному желанию, несмотря на то что данный вопрос запланирован на обсуждение в рамках заседания Думы лишь на 25 апреля.

По факту нарушения процедуры прекращения полномочий в адрес председателя КСП внесено представление.

Напомним также, что Валентина Шабалина была назначена зампредседателя КСП в декабре 2017 года. Ранее она занимала должность замглавы администрации г. Кстово.

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