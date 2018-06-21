Экс-руководитель СУ СК РФ по Нижегородской области Владимир Стравинскас освобождён от условного срока по амнистии Происшествия

Владимир Стравинскас

Суд приговорил бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области Владимира Стравинскаса к двум годам условного срока и амнистировал по случаю 20-летия Конституции РФ.

Как сообщает газета "Коммерсант-Приволжье", Советский райсуд вынес приговор Стравинскасу, возглавлявшему нижегородское следственное управление Следственного комитета в 2007–2015 годах. Приговор зачитывали более пяти часов. Генерал-майор юстиции в отставке обвинялся по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в 2011–2012 годах он с нарушениями израсходовал бюджет на реконструкцию административного комплекса нижегородского СУ СК на улице Маршала Воронова.

Согласно обвинению, в 2011 году на приобретение недвижимости из федерального бюджета было выделено 64,8 млн рублей, в 2012 – 83,5 млн рублей. По результатам аукциона следственное управление заключило контракт с ООО "МСМ" на строительство здания управления. Позднее обвиняемый узнал, что МСМ было включено в реестр недобросовестных поставщиков и не приступило к выполнению работ. Несмотря на это, он решил продолжить с организацией договорные отношения и не принимать меры к расторжению контракта. Наоборот, он произвел по этому контракту оплату деньгами, выделенными управлению на 2011 год. Согласно обвинению, действия Стравинскаса повлекли за собой нерезультативное и неэффективное использование 34,9 млн рублей бюджетных средств.

Как напоминает "Коммерсант", в 2012 году проблемную стройку заканчивал субподрядчик, а из-за предполагаемого хищения части бюджета руководством обанкротившегося МСМ в офисе нижегородского СУ СК до сих пор есть определенные недоделки.

По итогам разбирательства суд переквалифицировал статью обвинения, установив, что факты причинения тяжких последствий генералом Стравинскасом следствие не доказало. В результате по ст. 286 УК РФ его осудили на два года лишения свободы условно, но освободили и от условного наказания. Бывший следователь по возрасту попал под объявленную в декабре 2013 года амнистию в честь 20-летия принятия Конституции РФ - к тому времени генералу уже исполнилось 60 лет.

Добавим, что прокуратура потребовала также привлечь к ответу контролирующую организацию, подведомственную министерству ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, которая согласовала невыполненные работы. Проводивший работы по субподряду "Нижегородгазбыт", вложивший в строительство собственные средства, также подал на взыскание со следственного управления СК более 30 млн рублей "по вновь открывшимся обстоятельствам".