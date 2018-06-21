Экс-руководитель СУ СК РФ по Нижегородской области Владимир Стравинскас освобождён от условного срока по амнистии

Владимир Стравинскас
Суд приговорил бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области Владимира Стравинскаса к двум годам условного срока и амнистировал по случаю 20-летия Конституции РФ.
Как сообщает газета "Коммерсант-Приволжье", Советский райсуд вынес приговор Стравинскасу, возглавлявшему нижегородское следственное управление Следственного комитета в 2007–2015 годах. Приговор зачитывали более пяти часов. Генерал-майор юстиции в отставке обвинялся по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в 2011–2012 годах он с нарушениями израсходовал бюджет на реконструкцию административного комплекса нижегородского СУ СК на улице Маршала Воронова.
Согласно обвинению, в 2011 году на приобретение недвижимости из федерального бюджета было выделено 64,8 млн рублей, в 2012 – 83,5 млн рублей. По результатам аукциона следственное управление заключило контракт с ООО "МСМ" на строительство здания управления. Позднее обвиняемый узнал, что МСМ было включено в реестр недобросовестных поставщиков и не приступило к выполнению работ. Несмотря на это, он решил продолжить с организацией договорные отношения и не принимать меры к расторжению контракта. Наоборот, он произвел по этому контракту оплату деньгами, выделенными управлению на 2011 год. Согласно обвинению, действия Стравинскаса повлекли за собой нерезультативное и неэффективное использование 34,9 млн рублей бюджетных средств.
Как напоминает "Коммерсант", в 2012 году проблемную стройку заканчивал субподрядчик, а из-за предполагаемого хищения части бюджета руководством обанкротившегося МСМ в офисе нижегородского СУ СК до сих пор есть определенные недоделки.
По итогам разбирательства суд переквалифицировал статью обвинения, установив, что факты причинения тяжких последствий генералом Стравинскасом следствие не доказало. В результате по ст. 286 УК РФ его осудили на два года лишения свободы условно, но освободили и от условного наказания. Бывший следователь по возрасту попал под объявленную в декабре 2013 года амнистию в честь 20-летия принятия Конституции РФ - к тому времени генералу уже исполнилось 60 лет.
Добавим, что прокуратура потребовала также привлечь к ответу контролирующую организацию, подведомственную министерству ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, которая согласовала невыполненные работы. Проводивший работы по субподряду "Нижегородгазбыт", вложивший в строительство собственные средства, также подал на взыскание со следственного управления СК более 30 млн рублей "по вновь открывшимся обстоятельствам".
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