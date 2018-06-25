Нижегородская администрация выиграла суд по иску к старообрядческой общине Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация выиграла суд по иску к старообрядческой общине. Такое решение было принято на заседании в арбитражном суде области 25 июня 2018 года.



Ранее, администрация через суд добивалась от местной религиозной организации "Автозаводская Старообрядческая община г. Нижнего Новгорода Русской Православной Старообрядческой Церкви" освобождения территории от парковки. Участок площадью 5 939 кв. м находится в Автозаводском районе (ул. Дружаева, 1А). В декабре 2012 года был заключен договор безвозмездного срочного пользования муниципальным земельным участком для строительства храма сроком до 10 октября 2017 года, но по факту там располагалась парковка.



Председатель общины Сергей Паткин ранее заявлял, что руководство общины неоднократно обращалось в администрацию города, района, в КУГИ и в прокуратуру по поводу работы платной парковки, которую не официально организовал бывший директор школы самбо Автозаводского района Евгений Ефремов. Кроме того, в интервью Паткин ссылался на экс-главу администрации Автозаводского района Владимира Солдатенкова, который обещал помочь освободить участок от парковки. Солдатенков ответил агентству, что между общиной и Ефремовым якобы существуют договорные отношения, а он не будет принимать никаких действий со своей стороны.



На заседании 25 июня суд удовлетворил иск администрации. Община обязана в течение 10 дней с момента вступления решения в силу, за свой счет освободить территорию от автомобилей и охраны. "Освобождать будут судебные приставы, но на стоянке есть автомобили не на ходу, разные фургоны и автобусы. Мы будем собирать средства, чтобы оплатить все эти расходы. Возможно, потом выставим счет Ефремову за эвакуацию автомобилей, не исключено, что также через суд", - пояснил Паткин.



На вопрос агентства Евгению Ефремову о том, собирается ли он теперь освобождать территорию, он ответил, что не знает и считает, что храм не должен строиться на территории, которая когда-то была в ведении школы самбо. "Это давняя история. Как можно было пришкольную территорию отдать под строительство храма, было необдуманное решение прошлых властей. Это была школьная стоянка, нам тогда администрация дала возможность зарабатывать в трудное время, а потом лишила этого. Сейчас у нас 30 человек на 30 машин, все владельцы. Каждый собственник дежурит сутки и смотрит за автомобилями, мы с этого прибыль не получаем, просто занимаем территорию, потому что во дворах парковаться негде. Я не знаю, будем ли мы освобождать территорию от машин. Я слышал, что руководство школы самбо решило обратиться в администрацию города, чтобы вернуть спортивное назначение этой площадке и предложить общине строить храм в другом месте", - сказал Ефремов. В общине агентству рассказали, что предпринимательская деятельность на участке по-прежнему ведется, и на территории дежурят одни и те же охранники, а не владельцы автомобилей.