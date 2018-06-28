DJ Sunwalker выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 2 июля Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

DJ Sunwalker выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 2 июля 2018 года. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Согласно информации, 2-3 июля площадка Фестиваля болельщиков FIFA будет работать с 15:00 до 00:00.



2 июля 2018 года на площадке фестиваля на пл. Минина и Пожарского будут транслироваться матчи1/8 финала: Бразилия – Мексика (17:00) и Бельгия – Япония (21:00). В 15:33 – 16:40 пройдёт выступление DJ Sunwalker, 17:00 – 18:45 - трансляция матча 1/8 финала Бразилия – Мексика. 18:46 – 19:36 – состоится выступление группы White Fire, 19:50 – 20:40 - выступление группы Натанцы. 21:00 – 22:45 - трансляция матча 1/8 финала Бельгия – Япония, 22:45 – 23:16 - DJ – сет.

Вход на Фестиваль болельщиков FIFA в игровые дни бесплатный для всех, паспорт болельщика (FAN ID) для посещения Фестиваля не нужен. В неигровые дни площадка закрыта.

Напомним, всего в Нижнем Новгороде проходят шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года - матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.